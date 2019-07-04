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В киевском ресторане двое иностранцев устроили поножовщину

4 июля, 10:52

Граждане иностранного государства не хотели платить по счету


В одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.

Охранник пытался остановить посетителей, которые хотели уйти, в результате завязалась драка с поножовщиной.

Ранее сообщалось, что в Житомире в общежитии одного из колледжей города между двумя студентами произошел конфликт, во время выяснения которого в ход пошло холодное оружие. Как выяснилось, между студентами колледжа на кухне общежития во время приготовления пищи завязалась ссора. Один из парней в разгаре эмоций схватил нож и ударил им оппонента. Раненому студенту врачи диагностировали проникающие ранения брюшной полости и резаные раны спины. Его доставили в хирургическое отделение больницы.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.


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Тег Киев, поножовщина, резня

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Источник:

Сегодня

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