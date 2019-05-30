В киевском супермаркете на мужчину рухнул стеллаж с алкоголем: видео

Покупатель просто чудом не пострадал

Архивное фото. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В социальных сетях обсуждают видео падения торгового стеллажа с алкоголем в супермаркете на проспекте Академика Палладина. Во момент обрушения по ряду проходил мужчина, который выбирал товар.

Рухнувшая конструкция просто чудом не задела мужчину, а он от испуга замер на несколько минут с поднятыми вверх руками. Работница супермаркета, которая в момент ЧП стояла возле этого ряда, не сразу поняла, что произошло, видимо, была в наушниках.

В управлении по вопросам ЧС КГГА нам уточнили, что им не сообщали о подобном ЧП, вероятно, супермаркет устранил все последствия обрушения самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что столичные полицейские задержали мужчину, который во время конфликта в супермаркете на Оболони ударил своего оппонента в голову, после чего тот упал и потерял сознание, а затем скончался уже у себя дома. Напомним, ЧП произошло 4 апреля и полицейским понадобился 21 день, чтобы найти злоумышленника. Полицейским задержанный сказал, что он не знал о смерти своего оппонента и все это время спокойно жил и ни от кого не скрывался.

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