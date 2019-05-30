Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В киевском супермаркете на мужчину рухнул стеллаж с алкоголем: видео

30 мая, 13:38

Покупатель просто чудом не пострадал

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В социальных сетях обсуждают видео падения торгового стеллажа с алкоголем в супермаркете на проспекте Академика Палладина. Во момент обрушения по ряду проходил мужчина, который выбирал товар.

Рухнувшая конструкция просто чудом не задела мужчину, а он от испуга замер на несколько минут с поднятыми вверх руками. Работница супермаркета, которая в момент ЧП стояла возле этого ряда, не сразу поняла, что произошло, видимо, была в наушниках.

В управлении по вопросам ЧС КГГА нам уточнили, что им не сообщали о подобном ЧП, вероятно, супермаркет устранил все последствия обрушения самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что столичные полицейские задержали мужчину, который во время конфликта в супермаркете на Оболони ударил своего оппонента в голову, после чего тот упал и потерял сознание, а затем скончался уже у себя дома. Напомним, ЧП произошло 4 апреля и полицейским понадобился 21 день, чтобы найти злоумышленника. Полицейским задержанный сказал, что он не знал о смерти своего оппонента и все это время спокойно жил и ни от кого не скрывался.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, супермаркет, обрушение

Вы сейчас просматриваете новость " В киевском супермаркете на мужчину рухнул стеллаж с алкоголем: видео". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе Львовской области обрушилась стена, есть пострадавшие

28 мая, 23:45

Пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал

В Донецкой области мужчину завалило кирпичами в заброшенном доме

22 мая, 22:23

Мужчина не смог выбраться из завала самостоятельно

В оккупированном Крыму рухнул причал на известном курорте

21 мая, 15:13

Происшествие случилось под Ялтой

Обрушение бара в Китае: появились данные о новых жертвах

20 мая, 12:10

В результате полученных травм в больницах скончались три посетителя питейного заведения на юге КНР

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь