В киевском супермаркете поселилось семейство крыс: видео

По словам работников магазина, у них живет около пяти грызунов

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В одном из супермаркетов Киева заметили огромную крысу. А сотрудники магазина заявили, что у них живет целое семейство грызунов – около пяти животных.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Кропивницкого на одном из мостов разгуливают десятки крыс. Они не боятся ни котов, ни людей.

"И я это вижу не первый раз. Котов кормят, а крысы едят", – говорит жительница Кропивницкого Марина Корница.

Марина часто гуляла с детьми этим мостом, пока не пришла в ужас, увидев на тротуарах десятки крыс. Говорит, грызуны никого не боятся.

"Только люди подходили, они прятались. Кто-то оставался, кто-то прятался. Люди отходили, они опять массово начинали вылезать", – рассказывает Марина.

Сейчас люди ходят здесь с опаской. Боятся, чтобы крысы не напали.

"Опасненько. А вдруг приплод там? Как они реагируют, если голодные могут быть?", – говорит местная жительница Галина.

Крысы — разносчики лептоспироза, опасной для человека болезни.

"Центр города, а под ногами крысы. Вон дети на самокате, в колясках. Это все дело заносится в дом", – говорит жительница Кропивницкого Марина Корница.

В нашествии грызунов чиновники обвиняют самих жителей города. Мол, сами виноваты, потому что подкармливают бездомных животных, оставляя для них пищу. Просят этого не делать. Иначе будут штрафовать. А поручение отравить крыс, говорят, уже дали.

"У данного моста есть балансодержатель. Это КП "Утримання шляхив". Буду призывать их принять меры по дератизации", – говорит руководитель специнспекции Кропивницкого горсовета Андрей Максюта.

Чтобы отравить крыс здесь, вокруг моста, балансодержателю территории понадобится около 30 тыс. грн. Эту услугу предприятие уже заказало, сообщили дезинфекторы.

Но ликвидация крыс только в одном месте не будет действенной. Грызуны просто массово переселятся, говорят специалисты.

"Нужно сплошную дератизацию делать. Ну вы же понимаете, что все упирается в деньги. А денег нет", – объясняет директор предприятия профилактической дезинфекции "Раттус" Татьяна Касьяненко.

Если крысы бросятся к жилым домам, горожанам советуют обращаться за помощью к ЖЭКам. Или заказывать услуги дератизации свой счет.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина забил квартиру мусором: жители многоэтажки живут с тараканами и крысами.

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