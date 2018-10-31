В киевском торговом центре искали бомбу, людей эвакуировали

Во вторник, 30 октября, в Киеве неизвестный сообщил о заминировании ТРЦ "Украина". Из здания по адресу площадь Победы, 3, эвакуировали персонал и посетителей. Вызов на линии экстренных служб поступил около 21:05. Об этом пишет Информатор с места происшествия.

На момент инцидента в помещении находились люди. Прибывшие на место спасатели, первым делом эвакуировали из здания около 150 человек. Также вход для посетителей сразу же закрыли.

Взрывотехники приступили к обследованию помещений торгового центра. Подробности инцидента выясняются. На месте дежурили медики, а также работали спасатели, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Несколько дней назад универмаг уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Также вчера в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого".

"Минируют" в Киеве не только станции метро, но и суды, а также супермаркеты, вокзал и собственное жилье.

Так, 24 сентября на Крещатике в Киеве мужчина "заминировал" McDonald’s. Из ресторана пришлось эвакуировать и персонал, и посетителей. Позже выяснилось, что "минированием" занимался 25-летний иностранец. Его задержали, теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.