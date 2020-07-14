В Киевском военном лицее задержали взяточника: требовал 5 тыс. долларов за поступление (фото, видео)

В Киеве на взятке поймали заместителя начальника военного лицея имени Ивана Богуна, который требовал 5 тыс. долларов за поступление в учебное заведение.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление Службы безопасности Украины в столице и области на странице в Facebook.

"По предварительным данным следствия, должностное лицо требовало 5 тыс. долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисления ее родственника на обучение в лицей. Правоохранители задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2500 долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении подозрения.

В тренде Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы

Реклама

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в столице прошли обыски на юридическом факультете Национального университета имени Шевченко.

Также новости "Сегодня" писали, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали на взятке в Киеве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама