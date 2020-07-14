В Киевском военном лицее задержали взяточника: требовал 5 тыс. долларов за поступление (фото, видео)

В Киеве на взятке поймали заместителя начальника военного лицея имени Ивана Богуна, который требовал 5 тыс. долларов за поступление в учебное заведение.
Об этом сообщает Главное управление Службы безопасности Украины в столице и области на странице в Facebook.
"По предварительным данным следствия, должностное лицо требовало 5 тыс. долларов США от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисления ее родственника на обучение в лицей. Правоохранители задержали злоумышленника в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2500 долларов США", - говорится в сообщении.
Сейчас задержанный помещен на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении подозрения.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в столице прошли обыски на юридическом факультете Национального университета имени Шевченко.
Также новости "Сегодня" писали, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали на взятке в Киеве.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк