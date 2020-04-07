В киевской больнице умер еще один пациент с коронавирусом: подробности

За жизнь мужчины боролись последние несколько недель в Александровской больнице

В Александровской больнице в Киеве 6 апреля умер пациент, инфицированный коронавирусом. Об этом сообщила главврач медучреждения Людмила Антоненко.

Таким образом, в столице от COVID-19 погибли уже пять человек.

"Мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО. Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли", – написала Антоненко на своей странице в Facebook.

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Она уточнила, что у второго пациента, который находится на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

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По ее данным на вечер 6 апреля, в больнице находятся 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЭКМО.

Напомним, днем 6 апреля сообщалось о смерти четырех человек от коронавируса в столице.

Отметим, что в нескольких странах Европы зафиксировали замедление распространение коронавируса:

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