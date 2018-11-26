В киевской квартире заживо сгорела женщина и ее кошки

Сегодня, 19:45

Трагедия произошла на выходных, одного питомца удалось спасти

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Киеве на выходных произошел смертельный пожар в пятиэтажке по улице Евгения Харченко, 31, Спасателей на место ЧП вызвали 24 ноября в 21:48, рассказали в ГСЧС столицы.

По приезде пожарных на место происшествия выяснилось, что горит трехкомнатная квартира на третьем этаже. В 22:38 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 22:55 – полностью потушили.

В результате возгорания одна из комнат в квартире выгорела полностью. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины, которое находилось в коридоре недалеко от входа в квартиру. Пожарным при тушении удалось спасти кота, жившего в этой квартире. Еще двух кошек и собаку спасти не удалось.

На месте пожара работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

Напомним, также на выходных в Оболонском районе столицы вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, в которой проживает незрячий парализованный пенсионер.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже в 02:00 в ночь на воскресенье, 25 ноября, на улице Иорданской.
Киев, пожар, спасатели, сгорела, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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