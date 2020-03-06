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В киевской маршрутке девушке разбили нос из-за замечания (видео 18+)

6 марта, 16:26

Наталья Руда

По предварительным данным, мужчина ударил девушку в лицо в ответ на просьбу не хамить

В столичной пригородной маршрутке №706 (станция метро "Лесная" – Бровары) на Лесном массиве мужчина ударил девушку в лицо и разбил ей нос. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Уточняется, что агрессивный мужчина напал на пассажирку, когда она попросила его не хамить.

"Девушке вызвали врачей, мужчину пытались задержать до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Также на канале опубликовано видео с остановки общественного транспорта, на котором запечатлена пострадавшая и нападавший.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия!

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автобуса Mercedes "подрезал" маршрутный автобус. Маршрутчик в долгу не остался и решил "воспитать" мужчину. Водители устроили потасовку на глазах у пассажиров.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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транспорт Киев маршрутка

Источник: Сегодня

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