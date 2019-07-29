Парень был в легковушке, которая перевернулась

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области 15-летний подросток впал в кому после ДТП https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5 2019-07-29T11:17:00+03:00 Происшествия Парень был в легковушке, которая перевернулась

В селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

"Двадцатидвухлетний водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 15-летний пассажир впал в кому, он доставлен в реанимацию", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Водитель легковушки и другие три пассажира получили травмы различной степени тяжести, в госпитализации не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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