В Киевской области 15-летний подросток впал в кому после ДТП

В селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
"Двадцатидвухлетний водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП 15-летний пассажир впал в кому, он доставлен в реанимацию", - говорится в сообщении.
Водитель легковушки и другие три пассажира получили травмы различной степени тяжести, в госпитализации не нуждались.
Ранее сообщалось, что в Киеве утром в понедельник, 29 июля, произошло ДТП на пересечении Кольцевой и Газопроводной. В результате аварии пострадали четыре человека. По предварительной информации, произошло столкновение Chevrolet, который двигался в направлении площади Тараса Шевченко, и авто Mitsubishi, который совершал поворот на Газопроводную.
Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.
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