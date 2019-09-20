В Киевской области 19-летний парень убил отца булыжником

Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, на фоне чего у него возникали конфликты с сыном

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Большая Александровка Бориспольского района 19-летний парень убил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Родные "по крови" мужчины конфликтовали уже давно. Отец злоупотреблял спиртными напитками. На фоне этого и возникали постоянные недоразумения. Последнее превратилось в трагедию. На этот раз во время словесной перепалки отец ударил сына. Тот упал на землю, взял камень и попал пожилому мужчине в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью, он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Парня задержали в порядке. Его нашли возле дома, где и произошел трагический инцидент.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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