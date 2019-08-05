В Киевской области 72-летний пенсионер облил себя бензином и поджег

В селе Подгорцы Обуховского района в Киевской области пенсионер из-за конфликта с бывшей женой облил себя бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.
"Конфликт произошел между мужчиной и бывшей женой из-за имущества. Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет. На сказанном мужчина не остановился. Он опрыскал себя и своих близких топливом. Крайне напуганная дочь вызвала полицию", - говорится в сообщении.
На место прибыли копы и попытались успокоить мужчину, а также уладить ситуацию и прекратить конфликт.
"Хозяин категорически отказался от общения, достал зажигалку и поджег себя. Все произошло мгновенно. Однако работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине. Затем полицейские вызвали медицинскую помощь", – уточнили в полиции.
Также уточняется, что 72-летнего пострадавшего доставили в больницу, где медики ему оказали помощь.
Осторожно, фото не предназначено для детей или людей со слабой психикой! (18+)
Ранее сообщалось, что в июне в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег.
Также новости "Сегодня" писали, что в Ужгороде мужчина поджег себя возле областной прокуратуры.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк