Мужчина поссорился с бывшей женой и пригрозил ей пожечь себя

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области 72-летний пенсионер облил себя бензином и поджег https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B3%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0%D1%85 2019-08-05T09:32:00+03:00 Происшествия Мужчина поссорился с бывшей женой и пригрозил ей пожечь себя

В селе Подгорцы Обуховского района в Киевской области пенсионер из-за конфликта с бывшей женой облил себя бензином и поджег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Конфликт произошел между мужчиной и бывшей женой из-за имущества. Женщина намеревалась сдать металлолом, однако пенсионер требовал оставить все во дворе и не трогать. В противном случае он обольет себя бензином и подожжет. На сказанном мужчина не остановился. Он опрыскал себя и своих близких топливом. Крайне напуганная дочь вызвала полицию", - говорится в сообщении.

На место прибыли копы и попытались успокоить мужчину, а также уладить ситуацию и прекратить конфликт.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"Хозяин категорически отказался от общения, достал зажигалку и поджег себя. Все произошло мгновенно. Однако работники полиции не растерялись, быстро погасили огонь и спасли жизнь мужчине. Затем полицейские вызвали медицинскую помощь", – уточнили в полиции.

Также уточняется, что 72-летнего пострадавшего доставили в больницу, где медики ему оказали помощь.

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Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Ранее сообщалось, что в июне в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег.

Также новости "Сегодня" писали, что в Ужгороде мужчина поджег себя возле областной прокуратуры.

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