В Киевской области активиста упекли в психушку за борьбу со свалками

В Киевской области активиста упекли в лечебный центр для душевнобольных

В психбольницу - за гражданскую позицию. В Киевской области активиста упекли в лечебный центр для душевнобольных. Родственники говорят – это месть сельского головы, противостояние между мужчинами продолжается не один год.

По словам родственника Игоря, полицейские зашли на частную территорию без разрешения, документов не показывали.

После перебранки – активист бросил в полицейскую машину камень, разбив стекло. За такие действия его отвезли в участок, а затем и в психиатрическую больницу. Родственники Игоря Мостовича считают, визит полиции – давнее противостояние активиста с сельским головой села Козаровичи. Причин сразу несколько: первая – мусор.

На две тысячи жителей в селе насчитывается около десяти свалок. Решение проблемы мусора – легло на плечи самих селян.

Местные подтверждают – проблема стихийных свалок действительно существует. Вторая причина конфликта пост в Facebook, где сам Игорь, не выбирая слов, призвал освободить руководителя с занимаемой должности.

В психиатрической больнице, куда забрали Игоря, корреспондентам "Сегодня" письменно сообщили – на принудительное лечение отправили на основе письменной жалобы на его поведение.

Сам сельский голова Игорь Овсиенко не отрицает: письмо-жалобу написал именно он – из-за угроз в свой адрес.

Но его не обследовали, а издевались – утверждает сам Игорь Мостович. Говорит: привязывали к кровати и накачивали неизвестными препаратами, говорит, удалось бежать оттуда только благодаря родственникам.

Сетует и на действия правоохранителей. Впрочем, в полиции утверждают - действовали исключительно в рамках закона.

Проверить законность действий правоохранителей можно, говорят юристы.

"Если лицо незаконно задержали, оно может подать заявление в правоохранительные органы и соответственно те лица, которые превысили свои полномочия – будут привлекаться к уголовной ответственности", – говорит Ростислав Кравец, юрист.

Активист говорит, несмотря на угрозы и в дальнейшем будет бороться с проблемой мусора в селе, сельский голова в свою очередь подчеркивает – если действия Мостовича выйдут за пределы закона – подаст на него в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, как приключения львовского мусорапродолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.

Кроме того, стоит напомнить, что после отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов.

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