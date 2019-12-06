В Киевской области банда с игиловцем избила и ограбила пенсионеров: мужчина умер

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области задержала четырех иностранцев, которые подозреваются в жестоком разбойном нападении на супругов-пенсионеров в селе Андреевка. 21 ноября они жестоко избили пожилую пару, забрали 600 гривен, украшения и скрылись в неизвестном направлении. От полученных травм 69-летний мужчина умер.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, четверо иностранцев задержали на территории нескольких регионов.

"Один из злоумышленников разыскивался Интерполом за участие в террористической организации "ИГИЛ" и приговорен к 12 годам лишения свободы. Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны. Во время проведения обысков по месту жительства нападающих полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. О задержании иностранцев сообщили в Министерство иностранных дел Украины и соответствующие посольства.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и об избрании меры пресечения.

Напомним, буковинские полицейские разыскивают нападающих, которые ворвались в дом пенсионеров, жестоко избили хозяев и требовали деньги.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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