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В Киевской области будут судить депутата, укравшего 130 тысяч гривен

21 августа, 11:44

Наталья Руда Наталья Руда

Речь идет о депутате Яготинского городского совета, который ранее был начальником одного из КП

В Киевской области будут судить депутата Яготинского горсовета за служебный подлог и растрату бюджетных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Обвиняемый, занимая должность начальника одного из коммунальных предприятий в Яготинском районе, злоупотребляя своим служебным положением, в течение периода с 2016 по 2018 годы, вносил ложные сведения в табели учета использования рабочего времени фиктивно трудоустроенных работников, на основании которых последним начислялась заработная плата", - говорится в сообщении.

Таким образом, экс-начальник коммунального предприятия, который стал депутатом, завладел средствами предприятия на сумму свыше 130 тыс грн. Прокуратура направила в суд материалы дела по обвинению в служебном подлоге и растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно (ч. 1 ст. 366 и ч. ч. 2, 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Депутату грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним, в Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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суд депутаты киевская область

Источник: Сегодня

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