В Киевской области будут судить мужчину за изнасилование несовершеннолетней

Мужчина вывез девушку в поле и пригрозил ножом

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня.

В Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Завершено досудебное расследование по факту совершения 49-летним жителем г. Ирпень уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 153 Украины, то есть удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия и угрозы его применения, совершенное в отношении несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 9 октября прошлого года подозреваемый проезжал мимо одного из васильковских ресторанов и увидел на обочине несовершеннолетнюю девушку, которая останавливала транспортные средства, двигающиеся в направлении ее дома. Мужчина остановил свое авто и предложил девушке подвезти ее, на что она согласилась и села в машину.

"Во время общения с несовершеннолетней у злоумышленника возник прямой умысел на насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом с последней. Повернул транспортное средство в пустынное место, а именно в поле, и начал угрожать девушке применить к ней насилие в случае неповиновения. После этого продемонстрировал ей предмет, внешне похожий на нож, что заставило несовершеннолетнюю подчиняться любым его приказам. Продолжая свои преступные действия, удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", - уточнили в прокуратуре обстоятельства преступления.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемый находится под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье задержали очередного подозреваемого в изнасиловании. При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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