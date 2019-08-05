Преступники размещали в Интернете объявления о приеме животных в приют

Фото: прокуратура Киевской области

В Киевской области будут судить живодеров, заморивших голодом более 20 кошек и собак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5 2019-08-05T13:20:00+03:00 Происшествия Преступники размещали в Интернете объявления о приеме животных в приют

В Киевской области завершено досудебное расследование в отношении двух лиц, которые голодом заморили более 20 животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что 21-летняя женщина и 30-летний мужчина с 2017 года через платформу онлайн-объявлений в сети Интернет под предлогом оказания постоянного приюта животным принимали в свой дом животных: а именно кошек и собак, которые им отдавали люди под опеку и содержание", – говорится в сообщении.

Пара проживала в арендованном доме в одном из сел Барышевского района. Злоумышленники на протяжении длительного времени лишали кошек и собак пищи и воды, что в дальнейшем приводило к их истощению и гибели.

"В результате противоправных действий злоумышленников с октября по ноябрь 2018 года в доме последних обнаружено более 20 трупов животных, причиной смерти которых, согласно заключению экспертов, стала "алиментарная дистрофия", которая также является фактором, который привел к страданию животных перед смертью от голода и жажды", – уточнили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Киевской области

На данный момент в отношении преступников обвинительный акт по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более 20 животных) направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Киевской области жители села Пилява заявляют о массовых убийствах животных. Тут уже два года подряд травят и бездомных, и домашних четвероногих. Люди подозревают, что это дело рук одного из их соседей.

Также сообщалось, что Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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