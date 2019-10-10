В Киевской области целый город остался без воды

Фастов остался без водоснабжения в связи с аварийной ситуацией на центральном водопроводе по улице Соборной

/ Фото: Pixabay

Жители Фастова Киевской области, где ранее на взятках задержали чиновников одного из коммунальных предприятий, остались без воды. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба городского совета на странице в Facebook.

"По Фастову с 14:15 ориентировочно до 21:00 будет прекращено водоснабжение в связи с аварийной ситуацией на центральном водопроводе по улице Соборной", – говорится в сообщении.

Подробности ЧП на водопроводе пока что не уточняются.

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Не так давно новости "Сегодня" писали о повреждении трубопровода на проезжей части улицы Саксаганского, 13/42, из-за которого улицу залило кипятком.

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Напомним, что в центре Киева летом произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Также недавно в Киеве в результате прорыва на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе.

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