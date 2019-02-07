В Киевской области чиновник Госгеокадастра требовал взятку в 10 тысяч долларов
Чиновника задержали "на горячем"
Прокуратурой города Киева объявлено о подозрении, в получении взятки в размере $10500 заместителем начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Госгеокадастра в Васильковском районе Киевской области, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Чиновника задержали "на горячем" во время получения $10500 неправомерной выгоды от гражданина за присвоение кадастровых номеров земельных участков в пределах Кодакивського сельского совета Васильковского района Киевской области для рыбохозяйственных нужд" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры города Киева в среду вечером.
Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
"В настоящее время по ходатайству прокурора постановлением Печерского райсуда. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности" – подытожили в прокуратуре.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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