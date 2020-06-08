В Киевской области двое малолетних угонщиков позарились на грузовик

На похищении тягача попался 15-летний подросток и его 11-летний помощник

В Киевской области двое подростков попались на похищении грузовика – в Макаровском районе задержали 15-летнего "похитителя" и его 11-летнего помощника.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, старший мальчик уже дважды попадался на кражах – он уже угонял легковушку и мотоцикл.

"На счету 15-летнего воспитанника центра социально-психологической реабилитации детей в Макаровском районе уже третье совершенное им преступление. "Специализация" – незаконное завладение автомобилем и мотоциклом. На этот раз – грузовик", – говорится в сообщении.

Реклама

Парень со своим 11-летним товарищем сбежали из центра около двух часов ночи, и, чтобы не идти пешком, через щель проникли на охраняемую частную территорию и угнали грузовой тягач МАN.

Путешествие маленьких угонщиков продлилось недолго – вскоре грузовик застрял в грязи, а мальчики, не слишком расстроившись, отправились в соседнее село, чтобы согреться.

"Там старшего парня, который уже для местных жителей стал "известным беглецом", узнала бдительная продавщица. Она предложила детям чай и печенье, а в это время вызвала полицию", - добавили копы.

Позже несовершеннолетний угонщик признался в похищении грузовика и достал из кармана ключи от тягача.

Реклама

Младшего беглеца вернули в воспитательное учреждение, а старшего – задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Грузовик вернули владельцу, который обнаружил исчезновение машины утром, и обратился в полицию с заявлением.

Было открыто уголовное производство, 15-летнему парню грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Ему объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве машины воруют чаще, чем в других городах, – до 20 автомобилей в день. И в основном по праздничным дням. Как защитить свой автомобиль, новости "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Реклама

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама