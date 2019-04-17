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В Киевской области двое парней и подросток "обчистили" гараж

Сегодня, 16:51

Ворами оказались два 22-летних жителя Глевахи и 16-летний житель Мархалевки

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Правоохранители Киевской области задержали троих воров – двух 22-летних жителей Глевахи и их 16-летнего товарища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

"На днях в дежурную часть Васильковского отдела поступило сообщение о том, что в селе Железное неизвестные совершили кражу бензогенератора, бензопилы и квадроцикла", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались трое жителей Васильковского района - 22-летние жители поселка Глеваха и 16-летний житель Мархалевки.

Фото: kv.npu.gov.ua

Парни в содеянном сознались и дали показания, в хозяйственной здания воры проникли путем повреждения металлических дверей. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенное имущество.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что четверо малолетних хулиганов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили погром на местном кладбище в селе Малая Антоновка в Белоцерковском районе. 

Также мы писали, что сотрудники департамента стратегических расследований, специалисты харьковского управления стратегических расследований, следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона объединенных сил задержали 10 человек, подозреваемых в серии вооруженных нападений на инкассаторов в течение семи лет.


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Тег кража, воры, васильков, киевская область

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