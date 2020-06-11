В Киевской области двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и погиб

Еще один ребенок находится в реанимации

В Фастове Киевской области двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Согласно данным правоохранителей, ребенок после падения от полученных травм умер в больнице.

Аналогичное ЧП произошло в Вишневом – там двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа, сейчас он в реанимации.

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Полиция призвала всех родителей не оставлять своих детей без присмотра и не позволять им сидеть или играть на подоконнике. Правоохранители напомнили, что детям следует объяснять правила безопасности, а сетки на окнах не способны удержать вес ребенка, поэтому окна следует оборудовать мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не смог их открыть.

Напомним, что в марте в Киеве спасли маленького ребенка, едва не выпавшего из окна дома на улице Симферопольской, 11/1. Также в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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