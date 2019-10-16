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В Киевской области двухлетняя девочка играла во дворе и пропала

16 октября, 11:30

Невредимого ребенка вернули матери, составив на нее административный протокол

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Тараще, где на прошлой неделе задержали по подозрении в изнасиловании дочери мужчину, произошло новое ЧП с ребенком. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, двухлетняя девочка ушла со двора своего дома, пока мать хлопотала по хозяйству. Ребенка, целого и невредимого, вернули домой.

"Группа реагирования патрульной полиции на одной из улиц заметили одинокую маленькую девочку в возрасте около двух лет. Выяснилось, что ребенок потерялся. Работники полиции опросили людей, которые жили на той улице, возможно, кто-то видел эту девочку раньше. И уже вскоре правоохранители совместно с представителями социальной службы и неравнодушными горожанами быстро установили адрес проживания матери найденного ребенка", – говорится в сообщении.

В итоге девочку вернули матери. Женщина объяснила копам, что хлопотала по хозяйству и даже не заметила, как ребенок вышел со двора.

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"К счастью, никакой беды с маленькой путешественницей не случилось. Ведь ребенок прошел сам почти километр, когда ее заметили полицейские", – добавили в полиции.

В отношении матери работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

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Фото: moygrad

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Источник: Сегодня

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