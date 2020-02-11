В Киевской области фура раздавила легковушку: есть погибший

Авария произошла на 122 дороги Киев - Звенигородка у разворота в направлении Таращи

Фото: патрульной полиции в Киевской области

В Киевской области на 122 дороги Киев – Звенигородка у разворота в направлении Таращи утром во вторник, 11 февраля, произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще один был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что на Крещатике в Киеве фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре. По предварительным данным, оба водителя спали в грузовике Renault Magnum на улице Лютеранской. Когда они проснулись, грузовик уже мчал вниз, а тормоза не срабатывали – фура протаранила легковушку Toyota. После этого грузовик снес дорожный знак и ситилайт, после чего скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Потом грузовик перевернулся, и кирпичи высыпались из прицепа.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области автобус с 32 пассажирами столкнулся с фурой.

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