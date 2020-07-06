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В Киевской области гибнет рыба (фото)

6 июля, 15:51

Наталья Руда Наталья Руда

В реке Здвиж появились темные масляные пятна, а вода имеет неприятный запах

В реке Здвиж у села Юров, расположенного в Макаровском районе на Киевщине, зафиксировали мор рыбы.

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Об этом сообщает пресс-служба управления Госрыбагентства в Киеве и Киевской области.

"В ходе обследования одного квадратного метра водоема было обнаружено 179 экз. погибшей рыбы, а именно: плотвы, уклейки, окуня, карася, налима и щуки общим весом около 500 граммов", – говорится в сообщении.

В Госрыбагентстве добавили, что река загрязнена, а гибель рыбы отмечена от села Красная Слобода в Макаровском районе до дамбы в Макарове.

"Вода в реке имеет неприятный запах и темные маслянистые пятна. С целью установления причин и условий гибели водных биоресурсов Киевским рыбоохранным патрулем и сотрудниками ихтиопатологической лаборатории будут отобраны образцы воды в разных местах водоема для проведения лабораторных исследований", – уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что в Хаджибейском лимане в Одесской области зафиксировали массовый мор креветок и рыбы.

Также мы писали о гибели рыбы в Гореничах.

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река киевская область мор рыбы

Источник: Сегодня

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