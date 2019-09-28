В Киевской области глав трех сельсоветов подозревают в хищении миллионов на ремонте дорог

Под подозрение попали служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Столичная прокуратура объявила подозрение главам трех поселковых советов Киевской области, которые подозреваются в хищении почти 2,4 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

"Правоохранителями установлено, что работы были проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составляет более 2,4 млн гривен. Председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельских советов вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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