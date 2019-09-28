Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

В Киевской области глав трех сельсоветов подозревают в хищении миллионов на ремонте дорог

28 сентября, 10:02

Под подозрение попали служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Столичная прокуратура объявила подозрение главам трех поселковых советов Киевской области, которые подозреваются в хищении почти 2,4 миллиона гривен, выделенных на ремонт дорог в Вышгородском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области подписали акты приема выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

"Правоохранителями установлено, что работы были проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составляет более 2,4 млн гривен. Председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельских советов вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему присвоения денег государственного бюджета при проведении ремонта автомобильных дорог на территории Киевской области.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

коррупция киевская область ремонт дорог хищения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в Киеве
Полиция показала фото и видео с места стрельбы по спецназовцам в КиевеПроисшествия
В Киеве оборвался лифт с двумя женщинами
В Киеве оборвался лифт с двумя женщинамиПроисшествия
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробности
Угроза теракта на мосту Метро в Киеве: онлайн-трансляция и подробностиПроисшествия
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видео
В центре Киева произошел масштабный пожар: фото и видеоПроисшествия
Коллапс в метро Киева: на станциях
Коллапс в метро Киева: на станциях "красной" ветки – большая давкаТранспорт
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)
В Киеве митингующие заблокировали движение на проспекте Науки (видео)Происшествия

Новости партнеров

Loading...