В Киевской области ищут четырех мальчиков, сбежавших из центра реабилитации

/ Фото: Информатор

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске четырех мальчиков, которые сбежали из центра соцреабилитации в Копылове.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, в селе Копылов Макаровского района пропал воспитанник Киевского областного центра социально-психологической реабилитации детей – 15-летний Вячеслав Осницкий. Около 23:30 14 января он сам ушел из центра и до сих пор не вернулся.

Фото: Розыск детей

На вид подростку 16 лет, его рост 170 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, темные глаза, светло-русые короткие волосы. Он был одет в черную куртку до колен, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

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Также вечером 14 января из центра сбежал 13-летний Иван Беспутин. На вид мальчику 14 лет, его рост 152 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза, светлые волосы. Был одет в сине-черную куртку, черные брюки и белые кроссовки.

Фото: Розыск детей

Тогда же сбежал из учреждения 14-летний Илья Зарудницкий. На вид ребенку 15 лет, его рост 157 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза, темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, джинсы и кроссовки темного цвета.

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Фото: Розыск детей

Кроме того, из центра ушел 11-летний Александр Заикин. На вид ребенку 12 лет, его рост 143 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, светло-русые волосы. Был одет в куртку черного цвета с зелеными вставками, темные спортивные штаны и кроссовки темного цвета.

Фото: Розыск детей

При наличии любой информации о возможном месте нахождении парней копы просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

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