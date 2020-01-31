В Киевской области ищут двух мальчиков, сбежавших из центра реабилитации

Детям по 15 и 16 лет, они ушли из социального центра в Копылове вечером 30 января

Вячеслав Осницкий (слева), Вячеслав Семка (справа)

Полиция Киевской области разыскивает двое подростков, которые сбежали из областного Центра социально-психологической реабилитации детей в Копылове Макаровского района.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, 16-летний Вячеслав Семка 30 января около 19:30 самовольно ушел из социального центра и на данный момент не вернулся. Ему на вид 16 лет, рост 165 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза и русые короткие волосы. Был одет в черную кожаную куртку, спортивные темные штаны и черные кроссовки.

Также с ним ушел 15-летний Вячеслав Осницкий. Парню на вид 16 лет, рост 170 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза, светло-русые короткие волосы. Он был одет в черную куртку до колен, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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