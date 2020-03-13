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В Киевской области ищут пропавшую 15-летнюю девушку

13 марта, 09:57

Наталья Руда

Даша ушла из дома в селе Яготинского района 11 марта

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 15-летней Дарьи Касьяновой, которая 11 марта вечером ушла из дома в селе Трубовщина в Яготинском районе и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид Даше 15-16 лет, рост 165 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза, каштановые волосы до плеч.

Была одета в серую вязаную шапку, темно-синюю куртку, синие спортивные брюки, черные кроссовки с красно-белой подошвой.

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Напомним, столичные правоохранители сообщали о розыске пропавшего 14-летнего Сергея Семенова из Соломенского района. Также идут поиски 16-летнего Валерия Макарчука в Броварах под Киевом.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из центра реабилитации в селе Копылов.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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