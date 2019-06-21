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Под Киевом ищут студента, пропавшего два месяца назад: видео

21 июня, 09:24

Студент исчез после отдыха с компанией недалеко от озера

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Полиция Киевской области проводит поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года. 

20-летний студент исчез после отдыха в компании других студентов агротеха. Молодые люди проводили досуг неподалеку озера, расположенного на территории этого учебного заведения. Потом компания разошлась, а пропавший остался, отказавшись ехать вместе со всеми в общежитие. Через 20 минут парень последний раз вышел на связь и исчез. По факту было открыто производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Предыдущие попытки работников местного отдела полиции найти парня не дали результатов. Поэтому было принято решение провести широкомасштабные поиски.

"К установлению места нахождения пропавшего студента в Бородянском районе были задействованы не только полицейские, но и Нацгвардия, подразделения ГСЧС, водолазная служба, а также кинологи со служебными собаками и местную общину", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в регионе.

Территорию, где парень мог бы находиться, поделили на соответствующие квадраты. Их обследовали поисковые группы. Водолазы проверили каскады озер. Всего было привлечено более 100 человек. Поиски продолжаются.

Напомним, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.


Также в Одессе разыскивают пропавшую несколько дней назад 15-летнюю Альбину Каневскую.

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Тег студент, поиски, бородянка, киевская область

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