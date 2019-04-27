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В Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом

27 апреля, 22:34

Пострадавших в результате инцидента нет

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В селе Гнедин Киевской области из гранатомета обстреляли частный дом.

Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает телеканал "112 Украина".

"Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное – поврежден дом", – отметил Жукович.

Он добавил, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Как сообщалось, в минувшем году здание "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел около двух часов ночи.

Напомним, ранее на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.

А в Одесской области неизвестные расстреляли кафе из гранатомета.

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