В Киевской области из гранатомета обстреляли жилой дом
Пострадавших в результате инцидента нет
В селе Гнедин Киевской области из гранатомета обстреляли частный дом.
Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает телеканал "112 Украина".
"Поступило сообщение о том, что в одном из сел Бориспольского района слышны взрывы. Во время выезда на место инцидента следственно-оперативная группа нашла остатки от самого РПГ. Никто не пострадал, единственное – поврежден дом", – отметил Жукович.
Он добавил, что по факту случившегося правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Как сообщалось, в минувшем году здание "Киевгорстроя" на улице Емельяновича-Павленко 4/6 в Печерском районе Киева обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Инцидент произошел около двух часов ночи.
Напомним, ранее на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
А в Одесской области неизвестные расстреляли кафе из гранатомета.
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