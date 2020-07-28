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В Киевской области из колонии пытались освободить виновника смертельного ДТП: подробности

28 июля, 12:13

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчине, которому дали пять лет тюрьмы, пытались смягчить наказание

В Киевской области из Кагарлыкской исправительной колонии №115, которая расположена в селе Зикрачи, пытались незаконно освободить заключенного, который отбывает наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, администрация колонии направила в суд ходатайство о замене мужчине, который осужден на пять лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286 УК Украины, неотбытой части наказания на более мягкое в виде исправительных работ. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство, однако прокуратура обжаловала решение, подчеркивая, что объективных причин смягчать осужденному наказание не было.

"По результатам судебного рассмотрения в апелляционной инстанции, апелляционная жалоба заместителя прокурора области удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым отказано в замене осужденному неотбытой части наказания, которая составляет более 3 лет", – уточнили в прокуратуре.

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Ранее сообщалось, что из Бердичевской колонии в Житомирской области сбежал осужденный мужчина.

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Тем временем в Днепре мужчина с огромным тесаком пытался освободить друга из полиции.

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Киев ДТП колония пьяное вождение

Источник: Сегодня

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