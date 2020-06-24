В Киевской области из окон выпали двое детей

С начала лета в регионе из окон выпали уже пять детей

В Киевской области, несмотря на резонанс ЧП с выпадением маленьких детей из окон, снова произошло два подобных инцидента. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, только за сутки в области из окон выпали двое детей.

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Вместе с тем правоохранители не уточнили обстоятельства инцидентов и где они произошли, однако известно, что дети, к счастью, не погибли.

В полиции добавили, что всего с начала лета в Киевской области из окон выпали уже пятеро детей, один случай закончился трагедией. Речь идет о происшествии в Фастове, где двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.

Чтобы избежать опасности, полиция советует соблюдать элементарные правила, которые позволят спасти детям их жизни и здоровье:

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не оставляйте маленьких детей в комнатах с открытыми окнами, даже если выходите на минуту;

не размещайте у окон любые предметы (мебель), с помощью которых ребенок смог бы залезть на подоконник;

не позволяйте ребенку играть на подоконнике и объясняйте детям о возможной опасности;

установите фиксаторы, которые не позволят открыть окно или решетку.

Напомним, что в марте в Киеве спасли маленького ребенка, едва не выпавшего из окна дома на улице Симферопольской, 11/1. Также в столице из окна балкона на втором этаже выпал семилетний ребенок, мальчик погиб.

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Ранее мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

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