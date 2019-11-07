На Киевщине из-под стражи сбежал россиянин: подробности ЧП и приметы беглеца

Иностранца задержали в аэропорту "Борисполь" и перевозили в изолятор временного содержания

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области разыскивают россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Гражданина Российской Федерации, который разыскивается правоохранительными органами своего государства за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества. Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца был составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом", - говорится в сообщении.

Однако во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС он совершил побег.

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Мужчина был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о разыскиваемом беглеце, или знает о его местонахождении, просят позвонить по спецлинии 102. Анонимность при этом гарантируют.

По факту побега мужчины из-под стражи руководством полиции Киевской области назначено служебное расследование.

Ранее в Фастове Киевской области из местного отделения полиции сбежал задержанный за грабеж мужчина.

Также новости "Сегодня" писали, что в аэропорту "Борисполь" от украинских правоохранителей сбежал перед своей экстрадицией в Израиль наркобарон Амос Дов Сильвер.

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