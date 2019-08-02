Трое мужчин взломали дверь магазина и вынесли оттуда автомат для оплаты

Фото: Андрей Небытов/Facebook

В Киевской области из супермаркета украли iBox с деньгами: как задерживали воров (фото и видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-02T10:27:00+03:00 Происшествия Трое мужчин взломали дверь магазина и вынесли оттуда автомат для оплаты

В одном из населенных пунктов Киево-Свяошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, опубликовав соответствущее видео.

"К сожалению, штатный охранник не смог им помешать. И сегодня уже к злоумышленникам пришли спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Вся троица задержана! Вещественные доказательства изъяты", - уточнил Небытов.

Также он обнародовал фото и видео задержания.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама