В Киевской области из супермаркета украли iBox с деньгами: как задерживали воров (фото и видео)

В одном из населенных пунктов Киево-Свяошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, опубликовав соответствущее видео.
"К сожалению, штатный охранник не смог им помешать. И сегодня уже к злоумышленникам пришли спецназовцы, криминальная полиция и следователи. Вся троица задержана! Вещественные доказательства изъяты", - уточнил Небытов.
Также он обнародовал фото и видео задержания.
Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.
Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.
Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.
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