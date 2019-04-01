В Киевской области из-за халатности невропатолога умерла женщина

Медик не обеспечил пациентке надлежащей диагностики и своевременно не установил диагноз

Фото из открытых источников.

В Киевской области из-за халатности невропатолога умерла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/096/db2/5c4096db2b364.jpg 2019-04-01T15:28:00+03:00 Происшествия Медик не обеспечил пациентке надлежащей диагностики и своевременно не установил диагноз

Прокуратура сообщила о подозрении врачу-невропатологу, по вине которого умерла пациентка в Володарской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"В частности, врач подозревается в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, небрежном и недобросовестном отношении к ним, что повлекло за собой смерть пациентки", – говорится в сообщении.

Сообщается, что медик не обеспечил пациентке надлежащей диагностики и своевременно не установил диагноз, а также лечение воспалительного заболевания центральной нервной системы.

Врачу объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.140 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза. Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Медперсонал и родственников умершего школьника уже полицейские опросили. По факту смерти открыто уголовное производство.

Также сообщалось, что в Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь. Как стало известно, маленькая пациентка в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение городской больницы после того, как, по словам ее родителей, у нее появились симптомы отравления,

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