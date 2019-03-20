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В Киевской области изъяли каннабиса на 40 тысяч гривен

Сегодня, 12:50

У 37-летнего безработного мужчины изъяли 200 грамм фасованной для распространения конопли

Фото: Нацполиция
В Киевской области изъяли каннабиса на 40 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/218/4eb/5c92184eba6bd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/218/4eb/5c92184eba6bd.jpeg Происшествия У 37-летнего безработного мужчины изъяли 200 грамм фасованной для распространения конопли

Полиция изъяла у жителя Киевской области каннабиса на сумму более 40 тысяч гривен, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

По данным правоохранителей, на горячую линию Управления противодействия наркопреступности обратились неравнодушные граждане, сообщив о мужчине, который может распространять наркотическое зелье. Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 37-летнего безработного фасованный для продажи в полиэтиленовые пакетики каннабис, общей весом более 200 гр.

Злоумышленник пояснил, что планировал распродать товар по 200 грн за 1 грамм зелья.

Ирпенский отдел полиции по факту происшествия открыл уголовное производство по ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркозелья и дальнейшие пути его сбыта.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.

Отметим, что в Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступности очень стараются, ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина. Однако есть и мнения, что каннабис может помочь в медицине. Сайт "Сегодня" разбирался, чего больше от конопли – вреда или пользы.

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Тег конопля, киевская область, каннабис, наркотик

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