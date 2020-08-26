В Киевской области копы нашли подростка, сбежавшего от матери

После небольшой размолвки школьник ушел из дому

Правоохранители Киевской области разыскали 11-летнего подростка, который сбежал от 32-летней матери в селе Руда.

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Об этом сообщает пресс-служба Сквирского отдела полиции.

Так, 25 августа к копам обратилась женщина и сообщила, что ее сын ушел из дому после небольшой размолвки и на протяжении трех дней не возвращается. Полиция начали разыскивать школьника и обнаружили его около сельского магазина.

"По словам матери, парень неоднократно убегал из дома, но она в полицию не обращалась. Правоохранители вернули беглеца домой, провели профилактическую беседу со всеми членами семьи, а мальчику рассказали о возможных последствиях такого поступка", – уточнили в полиции.

На мать был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Ранее столичные правоохранители разыскали пропавшую семилетнюю Диану Козыреву, которая 2 августа вышла из дома в Оболонском районе и не вернулась.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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