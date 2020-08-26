В Киевской области копы нашли подростка, сбежавшего от матери

Правоохранители Киевской области разыскали 11-летнего подростка, который сбежал от 32-летней матери в селе Руда.
Об этом сообщает пресс-служба Сквирского отдела полиции.
Так, 25 августа к копам обратилась женщина и сообщила, что ее сын ушел из дому после небольшой размолвки и на протяжении трех дней не возвращается. Полиция начали разыскивать школьника и обнаружили его около сельского магазина.
"По словам матери, парень неоднократно убегал из дома, но она в полицию не обращалась. Правоохранители вернули беглеца домой, провели профилактическую беседу со всеми членами семьи, а мальчику рассказали о возможных последствиях такого поступка", – уточнили в полиции.
На мать был составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Ранее столичные правоохранители разыскали пропавшую семилетнюю Диану Козыреву, которая 2 августа вышла из дома в Оболонском районе и не вернулась.
Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.
Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:
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