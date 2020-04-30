В Киевской области копы нашли пропавшего шестилетнего мальчика (видео)

Ребенок смотрел мультфильмы в доме по соседству

В Яготине полицейские за 15 минут разыскали шестилетнего мальчика. Как выяснилось, ребенок исчез, находясь у бабушки, его обнаружили в соседнем доме за просмотром мульфильмов.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области, перепуганная женщина позвонила копам и сообщила об исчезновении внука.

"По месту жительства заявителя первыми прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские быстро установили вероятное местонахождение мальчика. Как оказалось, в это время он в соседнем доме спокойно смотрел мультфильмы", – говорится в сообщении.

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С маленьким путешественником провели воспитательную беседу.

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В полиции региона уточнили, что с начала года по спецлинии "102" поступило 229 сообщений о пропаже 238 детей. Только трех несовершеннолетних полицейские разыскивали несколько дней, всех остальных – в течение суток вернули по месту жительства. В 2019 году эта цифра составляла 239 сообщений об исчезновении 248 детей.

Не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей.

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Напомним, в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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