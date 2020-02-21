В Киевской области копы поймали за рулем пьяного должника по алиментам

Содержание алкоголя в крови в 7 раз было выше нормы

В Киевской области на 47 км автодороги Киев – Харьков – Должанский патрульные полицейские остановили ВАЗ, за рулем которого был пьяный 39-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"Во время общения стражи порядка обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Гражданин согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, результат – 1,48 промилле, что превышает допустимый уровень более чем в 7 раз", – говорится в сообщении.

Кроме того, инспекторы установили, что этот водитель в июле прошлого года уже был лишен судом права управления за подобное правонарушение сроком на 1 год. А весной 2019 года его временно ограничили в праве управления транспортным средством за долг по уплате алиментов.

На водителя патрульные вынесли постановление по ч.4 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным такого права) КоАП протокол по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП и протокол по ч.3 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, имеющим временное ограничение такого права) КоАП. Теперь мужчину ждет суд.

Ранее сообщалось, что проблема неуплаты алиментов в Украине остается острой – в судах рассматриваются десятки тысяч дел. За 2019 год было взыскано алиментов на сумму 6,5 млрд грн для 461,5 тыс. детей.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не пускают за границу и штрафуют: как в Украине взялись за неплательщиков алиментов".

О том, как действует новая система по взиманию алиментов – смотрите в сюжете:

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