В Киевской области копы, разыскивая мотоцикл, нашли оружие и наркотики

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области во время обысков в уголовном производстве по розыску украденного мотоцикла нашла у жителя Васильковского района оружие, взрывчатку, наркотические средства и принадлежности для их изготовления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"Разыскивая украденный мотоцикл, полиция установила личность хозяина, который приобрел "двухколесный", и место его хранения. Оказывается, мужчина занимался изготовлением и сбытом амфетамина на территории Васильковского района и находился в розыске за сбыт наркотических средств", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По месту жительства подозреваемого нашли угнанный мотоцикл, амфетамин, каннабис, стеклянные колбы и прочее химическое оборудование (реактивы и ингредиенты для изготовления амфетамина, весы с остатками порошкообразного вещества белого цвета).

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Кроме этого у задержанного изъяли гранату Ф1, два пистолета, обрез охотничьего ружья и патроны.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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