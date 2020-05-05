В Киевской области коронавирус обнаружили в детдоме и в студенческом общежитии

В селе Мокрец инфицированы в детском доме шесть человек, а в общежитии в Украинке - 10

В Броварском районе, где ранее произошла вспышка коронавируса в доме престарелых в селе Зазимье, зафиксированы новые случаи COVID-19. Как сообщил и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, вспышка зафиксирована в детском доме "Надежда" в селе Мокрец, там инфицированы шесть человек.

"Первого мая обнаружен коронавирус у помощника воспитателя – 23.04 женщина заболела острым респираторным заболеванием, 25 апреля обратилась к врачу, 28 апреля ее направили на ПЦР-тест. В заведении 32 ребенка, остальные – сотрудники. Всего 48 человек. Всем оперативно сделаны ПЛР-тесты. 2 мая получено шесть позитивных результатов – пять взрослых и один ребенок", – сказал Володин.

Заболевший ученик пятого класса находится на лечении в Броварской центральной районной больнице, другие воспитанники и сотрудники изолированы.

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Кроме того, лаборатория подтвердила 10 случаев заражения коронавирусом в общежитии учебного заведения в Украинке.

"Больные изолированы на две недели, в том числе и директор учебного заведения, который также проживает в этом общежитии", - добавил Володин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 мая в Киевской области COVID-19 заболели более 800 человек, 17 из них умерли.

Напомним, в столице число инфицированных перевалило за полторы тысячи.

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Отметим, что карантин в Украине продлен до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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