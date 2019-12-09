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В Киевской области легковушка сбила двух детей: пострадавшие в реанимации

9 декабря, 10:22

Автомобиль наехал на девятилетнего мальчика и 14-летнюю девочку

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Возле села Старое Бориспольского района Daewoo сбил девятилетнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые переходили дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

После наезда машину занесло на обочину, где она врезалась в бетонную опору.

Детей с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, с боку которой упала бетонная опора.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Кроме того, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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