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В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадали

25 августа, 13:51

Наталья Руда Наталья Руда

Смертельная авария произошла в Березани в ночь на 25 августа

В Березани в ночь на 25 августа произошло смертельное ДТП – автомобиль Chevrolet Lacetti въехал в забор, в результате чего два человека погибли, трое пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Авария произошла в 00:55 на ул. Набережная.

"По прибытии спасателями установлено, что автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с забором. В результате проведения спасательных работ были деблокированы двое погибших и трое пострадавших", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В социальных сетях пользователи сообщают, что водитель авто не справился с управлением из-за мокрой дороги.

Кроме того, известно, что среди пострадавших – молодая девушка Настя, которой собирают деньги на лечение.

Напомним, что в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. Погиб водитель Toyota.

Также на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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ДТП киевская область Березань

Источник: Сегодня

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