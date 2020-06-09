В Киевской области лихач на Porsche Panamera промчался со скоростью 200 км/час

Система автофиксации нарушений скоростного режима, которая работает с 1 июня в Киеве и области, за минувшие сутки, 8 июня, зафиксировала 41 автомобиль, двигавшийся со скоростью более 170 км/час. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Самая большая скорость была у автомобиля Porsche Panamera на автодороге М 03 Киев – Харьков – Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/час.

Чаще всего – по семь раз – скоростной режим, согласно данным патрульной полиции, нарушали пять авто – Volkswagen, Toyota Camry, Toyota Corolla, Volkswagen, ВАЗ.

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За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) определен штраф в 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) – штраф 510 грн.

Напомним, что еще пять камер будут установлены во Львовской области.

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Новости "Сегодня" сообщали, что за первые 8 минут работы камеры видеофиксации зафиксировали 262 случая превышения скорости.

Смотрите в сюжете, как работает система отслеживания ситуации на дорогах:

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