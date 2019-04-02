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В Киевской области масштабные пожары: горят сухостои и торфяники

Сегодня, 13:48

Основная причина большинства пожаров – человеческая халатность

Фото: ГСЧС
В Киевской области масштабные пожары: горят сухостои и торфяники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33c/2c6/5ca33c2c69ed3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33c/2c6/5ca33c2c69ed3.jpg Происшествия Основная причина большинства пожаров - человеческая халатность

За прошедшие сутки спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га. Также уже во вторник, 2 апреля, в Барышевском районе загорелись торфяники.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, 1 апреля произошло возгорание на сухостое в с. Белиевка. Огнем охватил один гектар травяного настила. В течение двух часов пожар ликвидировали, причина ЧП устанавливается.

Больше всего возгораний произошло также в Ставищенском, Володарском, Броварском и Киево-Святошинском районах. В ГСЧС подчеркнули, что основная причина большинства пожаров - человеческая халатность, так как люди оставляют без присмотра костры, бросают в траву спички и окурки.

При этом утром 2 апреля спасатели обнаружили торфяной пожар на площади 0,4 га в пгт. Березань. На данный момент ликвидация пожара продолжается.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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Тег пожар, торфяники, киевская область, сухостой, ГСЧС

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