В Киевской области Mercedes въехал в дерево: погибли двое мужчин

Еще один пассажир авто госпитализирован

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Двое мужчин погибли в ДТП в Мироновском районе Киевской области между селами Поток и Шандра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где совершил столкновение с деревом. Водитель и пассажир, мужчины 36-летнего возраста, от полученных травм скончались на месте", – говорится в сообщении.

Еще один пассажир, 20-летний парень, с травмой головы, грудной клетки, переломом ноги доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Все жители села Шандра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Также утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

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