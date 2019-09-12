В Киевской области мужчина до смерти забил товарища

Между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков, который в конце привел к драке

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Иванкова задержала мужчину, который до смерти забил товарища. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Вчера в полицию поступило сообщение от местной больницы о том, что к ним доставлен пациент с телесными повреждениями. Как сообщил пострадавший мужчина, его избили. Оказалось, у пострадавшего перелом восьми ребер и пробито легкое. Сегодня от полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность мужчины, который подозревается в избиении. Им оказался приятель погибшего.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"Между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков, который в конце привел к драке", - уточнили в полиции обстоятельства дела.

У нападающего полиция изъяла одежду со следами бурого цвета, он задержан и дает показания следователям.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

Также в столице произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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