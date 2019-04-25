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В Киевской области мужчина из ревности едва не убил товарища

Сегодня, 11:11

Избитый металлический трубой мужчина попал в реанимацию

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В селе Плоское Таращанского района мужчина из ревности чуть забил до смерти товарища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Во время совместного распития алкоголя хозяин приревновал гостя к жене и посиделки за рюмкой едва не закончились трагически. Сначала между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Именно тогда человек схватил трубу и изо всех сил ударил по голове односельчанина", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что звонок о ЧП к ним поступил от сельского главы. Злоумышленника задержали, а во дворе изъяли орудие преступления – металлическую трубу. 37-летний мужчина признался в содеянном и дал правдивые показания.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Его 36-летнего товарища с открытой травмой головы доставили в реанимационное отделение.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленнику. 

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил свою жену.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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Тег нападение, ревность, киевская область

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