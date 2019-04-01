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В Киевской области мужчина изрезал ножом члена избирательной комиссии

Сегодня, 10:21

Дебошир сначала проник на территорию избирательного участка, потом поссорился с женой, а после этого напал на ее товарища

Фото: AFP
Фото: AFP. Фото: AFP
В Киевской области мужчина изрезал ножом члена избирательной комиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg Происшествия Дебошир сначала проник на территорию избирательного участка, потом поссорился с женой, а после этого напал на ее товарища

В селе Панфилы Киевской области мужчина изрезал ножом члена избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным правоохранителей, сначала мужчина проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские, которые несли службу на участке, и доставили домой, однако на этом он не успокоился.

"Он поссорился с женой, которая, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы тот помог успокоить мужа. Товарищем жены оказался член избирательной комиссии. Он пришел по просьбе женщины, но получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого сустава", – говорится в сообщении. 

Сейчас мужчина находится в больнице. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство).

Напомним, что ЦИК обработала 59,98% протоколов. Недействительными признаны 1,17% бюллетеней. Количество избирателей, принявших участие в голосовании по Украине – 9 667 296 человека. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,35% (3 272 767 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,41% (1 769 864 голосов).

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Отметим, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, нападение, голосование, киевская область, дебошир

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