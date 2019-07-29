На мужчину составили ряд административных протоколов, в том числе по управлению в состоянии опьянения

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области мужчина на самодельном тракторе пытался сбежать от патрульных https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 2019-07-29T13:01:00+03:00 Происшествия На мужчину составили ряд административных протоколов, в том числе по управлению в состоянии опьянения

В селе Сосновая Переяслав-Хмельницкого района 49-летний нетрезвый водитель на самодельном тракторе с прицепом убегал от патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"На улице Победы патрульные обнаружили водителя трактора, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы подали знак об остановке, однако он проигнорировал и продолжал движение. Патрульные начали догонять правонарушителя и продолжали подавать требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Впоследствии правонарушитель остановился только во дворе дома и в придачу оказался с признаками сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киевской области

Мужчина оказался местным жителем, он начал оказывать сопротивление, ругался нецензурной бранью и пытался сбежать, поэтому полицейские применили наручники.

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"Пройти освидетельствование мужчина также отказался", – уточнили в полиции.

В отношении водителя патрульные составили ряд административных материалов, в частности: по ст. 126 ("Управление без соответствующих документов") КоАП, ст. 130 ("Управление в состоянии опьянения") КоАП, ст. 122-2 ("Невыполнение требования об остановке") КоАП и ст. 185 ("Злостное неповиновение требованию полицейского") КоАП. Теперь мужчину ждет суд.

На транспортное средство гражданин никаких документов не предоставил. И на вопрос инспекторов, откуда это "чудо-произведение", он ничего объяснить не смог.

Фото: патрульная полиция Киевской области

Правонарушителя доставили в Переяслав-Хмельницкое отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств.

Напомним, в селе Станишовка Таращанского района Киевской области 28 июля произошло ДТП, в результате которого 15-летний подросток впал в кому.

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