В Киевской области мужчина на самодельном тракторе пытался сбежать от патрульных

В селе Сосновая Переяслав-Хмельницкого района 49-летний нетрезвый водитель на самодельном тракторе с прицепом убегал от патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"На улице Победы патрульные обнаружили водителя трактора, который нарушал правила дорожного движения. Инспекторы подали знак об остановке, однако он проигнорировал и продолжал движение. Патрульные начали догонять правонарушителя и продолжали подавать требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Впоследствии правонарушитель остановился только во дворе дома и в придачу оказался с признаками сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Мужчина оказался местным жителем, он начал оказывать сопротивление, ругался нецензурной бранью и пытался сбежать, поэтому полицейские применили наручники.
"Пройти освидетельствование мужчина также отказался", – уточнили в полиции.
В отношении водителя патрульные составили ряд административных материалов, в частности: по ст. 126 ("Управление без соответствующих документов") КоАП, ст. 130 ("Управление в состоянии опьянения") КоАП, ст. 122-2 ("Невыполнение требования об остановке") КоАП и ст. 185 ("Злостное неповиновение требованию полицейского") КоАП. Теперь мужчину ждет суд.
На транспортное средство гражданин никаких документов не предоставил. И на вопрос инспекторов, откуда это "чудо-произведение", он ничего объяснить не смог.
Правонарушителя доставили в Переяслав-Хмельницкое отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств.
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